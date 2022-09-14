Milli güreşçi Taha Akgül, yarın mindere çıkıyor

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası serbest stil 125 kiloda Taha Akgül yarın mindere çıkacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nın 5'inci gününde Buse Tosun Çavuşoğlu, Bediha Gün, Ebru Dağbaşı, Nesrin Baş ve Aslı Demir mindere çıktı. İlk turu bay geçen 72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, çeyrek finalinde ABD'li Amit Elor'a tuşla yenildi. Elor, finale yükseldiği için milli güreşçi repesaj hakkı elde etti. Çavuşoğlu, yarın repesajda Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva ile karşı karşıya gelecek. Diğer güreşçiler Nesrin Baş, Bediha Gün ve Ebru Dağbaşı ise turnuvadan elendi. Ayrıca 65 kiloda Azerbaycanlı Elis Manolova ile yaptığı repesaj mücadelesinde yenilen Aslı Demir de şampiyonadan elendi.