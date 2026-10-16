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Bursasporlu Iheanacho, üst üste 10 lig maçında gol atarak Metin Oktay'ı geçti

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Bursasporlu Iheanacho, üst üste 10 lig maçında gol atarak Metin Oktay'ı geçti
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Bursaspor'un Nijeryalı golcüsü Kelechi Iheanacho, Muğlaspor karşısında attığı 2 golle üst üste 10'uncu maçında da gol atarak Metin Oktay ve Saffet Sancaklı'yı geride bıraktı. Böylece 1'inci Lig'de üst üste 10 maçta gol atan ilk futbolcu oldu.

BURSASPOR'un Nijeryalı golcüsü Kelechi Iheanacho, 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Muğlaspor karşısında attığı golle Türk futbol tarihine geçti. 30 yaşındaki golcü futbolcu, üst üste 10 maçta gol atma başarısı göstererek Metin Oktay ve Saffet Sancaklı'yı geride bırakarak bu alanda ilk sıraya yerleşti.

1'inci Lig'de şampiyonluk yarışı veren Bursaspor'da golcü oyuncu Kelechi Iheanacho, geçtiğimiz hafta iç sahada Mardin 1969 Spor oynanan karşılaşmada ağları sarsarak üst üste 9'uncu maçında gol atma başarısı göstermiş, Brezilyalı Fernandao'nun 8 maç üst üste gol atma rekorunu kırarak adını Bursaspor tarihine yazdırmıştı.

Iheanacho, bu hafta ise Türk futbol tarihine adını yazdırmayı başardı. Muğlaspor deplasmanında attığı 2 golle galibiyette başrolü alan tecrübeli golcü, aynı zamanda üst üste 10'uncu maçında gol atma başarısı göstererek 9'ar maçlı Metin Oktay ve Saffet Sancaklı'yı geride bırakmayı başardı. Rekorun ilk sahibi Metin Oktay, 1962-63 sezonunda üst üste 9 maçta gol atma başarısı göstermişti. 1995-96 sezonunda ise Saffet Sancaklı, Kocaelispor formasıyla üst üste 9 maçta gol atarak rekora ortak olmuştu. Nijeryalı golcü, bu sezon gösterdiği performansla Türk futbolunun önemli iki ismini geride bırakmış oldu.

Öte yandan Trabzonsporlu Paul Onuachu da 10 maç üst üste gol atma başarısı gösterdi. Ancak, söz konusu maçların 2 tanesinin Türkiye Kupası karşılaşması olması sebebiyle Iheanacho, lig maçların üst üste 10 karşılaşmada gol bulan ilk futbolcu oldu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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