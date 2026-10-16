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Bursasporlu Iheanacho, bu sezon ilk 10 maçta 14 golle krallıkta zirvede yer alıyor

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Bursaspor'un Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho, 2026-2027 sezonunun ilk 10 maçında da gol atarak 14 gole ulaştı ve Trendyol 1. Lig gol krallığında zirveye yerleşti. Yeşil-beyazlılar 22 puanla ligin ikinci sırasında; ligde attığı 20 golün 14'ü Iheanacho'dan geldi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho, 2026-2027 sezonunun ilk 10 maçının tamamında gol atarak 14 gole ulaştı.

Türk futbol tarihinde Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda kazandığı şampiyonlukla önemli başarıya imza atan Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor, 1. Lig'deki performansıyla dikkati çekiyor.

Zor dönemlerden geçen ve 3. Lig'e kadar düşen yeşil-beyazlılar, bu sezon yükseldikleri Trendyol 1. Lig'de de iyi gidişatını sürdürüyor.

Ligin iddialı ekiplerinden Bursa temsilcisi, sezondaki 10 maçın 7'sini kazandı ve bir beraberlik aldı.

Kayserispor'un (25 puan) ardından 22 puanla ligin ikinci sırasında bulunan yeşil-beyazlılar, Süper Lig'e yükselme hedefini sürdürüyor.

Bu maçlarda 20 kez fileleri havalandıran Bursaspor, kalesinde 9 gole engel olamadı.

Iheanacho 14 golle yıldızlaştı

Yeşil-beyazlı ekibin ligde kaydettiği 20 golün 14'ünü atan 29 yaşındaki futbolcu Iheanacho, performansıyla takımının zirve yarışında öne çıkan isimlerinden oldu.

Nijeryalı golcü, Bursaspor'un galip geldiği İstanbulspor, Manisa FK, Batman Petrolspor ve Muğlaspor maçlarında da ikişer gol atarak takımının sahadan 3 puanla ayrılmasında önemli rol oynadı.

Gol krallığında zirvede

Iheanacho, Trendyol 1. Lig'in gol krallığı yarışında da 14 golle zirvede yer alıyor.

Nijeryalı oyuncuyu 9 gol atan Metro Holding Kayserispor'un futbolcusu Taulant Seferi takip ediyor.

Bursaspor'dan "rekor" paylaşımı

Bursaspor Kulübü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından da Iheanacho'nun Türkiye'de rekor kırdığına yönelik paylaşım gerçekleştirdi.

Paylaşımda, "Profesyonel liglerde üst üste en çok gol atan Kelechi Iheanacho." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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