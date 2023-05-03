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Bursasporlu eski futbolcu Ergin Parlar hayatını kaybetti

Bursasporlu eski futbolcu Ergin Parlar hayatını kaybetti

Spor Haberleri

Bursasporlu eski futbolcu Ergin Parlar, 59 yaşında hayatını kaybetti.

Bursasporlu eski futbolcu Ergin Parlar, 59 yaşında hayatını kaybetti.

Bursaspor'un eski futbolcusu Ergin Parlar, 59 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Eski futbolcumuz ve antrenörlerimizden Ergin Parlar'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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