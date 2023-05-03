Bursasporlu eski futbolcu Ergin Parlar hayatını kaybetti

Bursasporlu eski futbolcu Ergin Parlar, 59 yaşında hayatını kaybetti.

Bursaspor'un eski futbolcusu Ergin Parlar, 59 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Eski futbolcumuz ve antrenörlerimizden Ergin Parlar'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." - BURSA