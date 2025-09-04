Haberler

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Söğütspor'u 7-0 Mağlup Etti

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Söğütspor'u 7-0 Mağlup Etti
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Söğütspor'u sahasında 7-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Maçta, Tayfun Aydoğan, Furkan Emre Ünver ve Hakkı Türker gibi oyuncular öne çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Bursaspor, sahasında konuk ettiği Söğütspor'u 7-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Yeşil-beyazlılar golleriyle taraftarını mest etti.

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde sahasında Söğütspor'u 7-0 mağlup etti. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı kadın hakem Asen Albayrak yönetti. Albayrak'ın yardımcılıklarını Batuhan Topçu ve Selim Göksu yaparken, dördüncü hakem olarak Ömer Ergün Soylu görev aldı.

Bursaspor'un ilk 11'i

Anıl Atağ, Tunahan Ergül, Hamza Gür, Tayfun Aydoğan, Emrehan Gedikli, İlhan Depe, Hakkı Türker, Muhammet Zeki Dursun, Furkan Emre Ünver, Alperen Babacan, Emir Kayacık

Maçın golleri

18. dakika: Tayfun Aydoğan, ceza sahası dışından müthiş bir vuruşla ağları havalandırdı (1-0).

52. dakika: Furkan Emre Ünver farkı ikiye çıkardı (2-0).

56. dakika: Emrehan Gedikli, Hamza Gür'ün asistini gole çevirdi (3-0).

59. dakika: Hakkı Türker'in pasında Hamza Gür sahneye çıktı (4-0).

75. dakika: Sertaç Çam, kullanılan korner sonrası skoru 5-0 yaptı.

81. dakika: Söğütspor'dan Mümin Kutlu topu kendi ağlarına gönderdi (6-0).

89. dakika: Hakkı Türker penaltıdan farkı 7'ye çıkardı (7-0).

Bursaspor, farklı galibiyetle adını Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'na yazdırdı. 2. Tur kuraları 8 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te TFF Riva'da çekilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
