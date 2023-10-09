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Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gölcükspor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gölcükspor'la karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yapılan idmanla hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlı futbolcular, maç saatini beklemek için kampa girdi.