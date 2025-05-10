Bursaspor Yörsan Darüşşafaka Lassa'yı Mağlup Etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Bursaspor Yörsan, Darüşşafaka Lassa'yı 98-82 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın periyotları 31-19, 55-36 ve 79-63 şeklinde sonuçlandı.
Salon: TOFAŞ Spor Salonu
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Uğur Akyıldız
Bursaspor Yörsan : Brown 12, de Julius 8, Michineau 18, Grantham 15, Sharma 7, Sarper David Mutaf 23, Gavrilovic 9, Berkay Candan 6
Darüşşafaka Lassa : Tarık Sezgün, Sibande 10, Appleby 8, Enes Berkay Taşkıran 6, Moore 15, Tinkle 13, Gach 6, Pecarski 4, Ege Demir 7, Brajkovic 13, Muhaymin Mustafa, Tolga Kay
1. Periyot: 31-19
Devre: 55-36
3. Periyot: 79-63
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Bursaspor Yörsan, Darüşşafaka Lassa'yı 98-82 mağlup etti.
Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Spor