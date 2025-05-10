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Bursaspor Yörsan Darüşşafaka Lassa'yı Mağlup Etti

Bursaspor Yörsan Darüşşafaka Lassa'yı Mağlup Etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Bursaspor Yörsan, Darüşşafaka Lassa'yı 98-82 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın periyotları 31-19, 55-36 ve 79-63 şeklinde sonuçlandı.

Salon: TOFAŞ Spor Salonu

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Uğur Akyıldız

Bursaspor Yörsan : Brown 12, de Julius 8, Michineau 18, Grantham 15, Sharma 7, Sarper David Mutaf 23, Gavrilovic 9, Berkay Candan 6

Darüşşafaka Lassa : Tarık Sezgün, Sibande 10, Appleby 8, Enes Berkay Taşkıran 6, Moore 15, Tinkle 13, Gach 6, Pecarski 4, Ege Demir 7, Brajkovic 13, Muhaymin Mustafa, Tolga Kay

1. Periyot: 31-19

Devre: 55-36

3. Periyot: 79-63

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Bursaspor Yörsan, Darüşşafaka Lassa'yı 98-82 mağlup etti.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Spor
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