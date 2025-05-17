Bursaspor Yörsan, Aliağa Petkimspor'u Deplasmanda Yendi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Bursaspor Yörsan, Aliağa Petkimspor'u 95-86'lık skorla geçerek sezonu galibiyetle tamamladı.
Salon: ENKA
Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu
Aliağa Petkimspor: Dotson 3, Van Beck 9, Tyree 14, Troy Selim Şav 1, Echenique 14, Russell 14, Willams 6, Yavuz Gültekin 2, Karahan Tuan Efeoğlu 15, Aldridge 8, Kılıçarslan Şenkahya
Bursaspor Yörsan : Julius 16, Michineau 8, Grantham 20, Sardep David Mutaf 11, Gavrilovic 5, Brown 20, Sharma 8, Berkay Candan 7, Ömer Utku Al
1. Periyot: 18-28
Devre: 43-42
3. Periyot: 61-70
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Bursaspor Yörsan, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 95-86 yendi.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor