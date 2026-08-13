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Bursaspor için güvenlik zirvesi

Bursaspor için güvenlik zirvesi
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Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, Bursaspor Başkanı Enes Çelik, yöneticiler ve taraftar temsilcileriyle Çekirge Polisevi'nde bir araya gelerek yeni sezon güvenlik önlemlerini görüştü. Toplantıda maç günü tedbirleri ve sporda dostluk, fair-play vurgusu yapıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, Bursaspor Başkanı Enes Çelik, kulüp yöneticileri ve taraftar temsilcileriyle Çekirge Polisevi'nde güvenlik toplantısında bir araya geldi.

Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, yeni sezon öncesinde Bursaspor camiasının önde gelen isimleriyle kritik bir güvenlik zirvesinde bir araya geldi. Çekirge Polisevi'nde düzenlenen toplantıya Bursaspor Başkanı Enes Çelik, yeşil-beyazlı kulübün profesyonel yöneticileri ve taraftar temsilcileri katıldı.

Yeni sezon güvenlik önlemleri görüşüldü

Yeni sezonda müsabakaların huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik detaylı değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, maç günü alınacak emniyet tedbirleri ve stadyum çevresindeki düzenlemeler ele alındı.

"Sporda dostluk ve kardeşlik" vurgusu

Görüşmede yeşil-beyazlı taraftarların takımlarını güvenle ve coşkuyla desteklemesi hedeflenirken, sporda dostluk, fair-play ve kardeşlik ikliminin hakim olması gerektiğinin altı çizildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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