Bursaspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Bursaspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor Kulübü, 2025-2026 sezonunun ilk antrenmanını taraftarlarıyla birlikte Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetimindeki antrenman, çeşitli ısınma ve koordinasyon hareketleri ile tamamlandı.

Bursaspor Kulübü, 2025-2026 sezonunun ilk antrenmanını kulüp tesislerinde taraftarıyla birlikte gerçekleştirdi.

Bursaspor, yeni sezonun hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile başladı. Teknik Direktör Adem Çağlayan gözetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde koordinasyon hareketleri yapan futbolcular, çalışmayı pas oyunlarıyla tamamladı.

Öte yandan, kulübün sosyal medyadan duyurusu üzerine antrenmana çok sayıda yeşil-beyazlı taraftar katıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İstanbul'un meşhur plajı çöplerden geçilmiyor

İstanbul'un meşhur plajının son hali mide bulandırıcı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nigel Hayes Davis Fenerbahçe'ye Atatürk'ün sözleriyle veda etti

Fenerbahçe'ye Atatürk'ün sözleriyle veda etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.