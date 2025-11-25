Haberler

Bursaspor, Yangın Bölgesine Fidan Dikti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursaspor yönetimi ve futbolcular, Gürsu ilçesindeki orman yangınlarında zarar gören alanlara fidan dikimi gerçekleştirdi. Kulüp Başkanı Enes Çelik, ağaçlandırma çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Bursaspor yönetimi ve futbolcuları, Gürsu ilçesinde geçen temmuz ayında çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlara fidan dikimi gerçekleştirdi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, teknik direktör Tahsin Tam, yeşil beyazlı futbolcular ile Uludağ Organize Sanayi yönetici ve iş insanları, Karahıdır ve İğdir bölgesinde yanan ormanlık alanlarda fidan dikimi gerçekleştirdi.

Gürsu Kaymakamı Murat Kütük, törende yaptığı konuşmada, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü başlayan ağaçlandırma seferberliğinin devam ettiğini söyledi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise temmuz ayında bir afet yaşandığını ifade etti.

Yanan alanların tekrarda yeşillenmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Işık, şöyle konuştu:

"O gün yangında nasıl bir seferberlik düzenlediyse herkes söndürmesiyle ilgili elinden ne geliyorsa onun gayreti sarf ettiyse inşallah 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Cumhurbaşkanımızın başlattığı yeşil vatanla tekrardan bu gördüğünüz siyah alanların hepsini her gün yapacağımız çalışmalarla bu siyah alanları tekrar yeşil olmasına vesile olacağız."

Kulüp Başkanı Enes Çelik de yangının başladığı yerden fidan dikimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bölgenin önemli olduğunu belirten Çelik, "Buradan başlaması da anlamlı oldu bizim için de. İnşallah eskisinden daha güzel şekilde ağaçlandırılması için elimizden ne geliyorsa yapılacaktır. Hem organize sanayi bölgemiz hem de Bursaspor olarak bu sosyal sorumluluk içinde olmak bizi ayrıca mutlu ediyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Spor
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.