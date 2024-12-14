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Bursaspor ve Karşıyaka 0-0 Berabere Kaldı

Bursaspor ve Karşıyaka 0-0 Berabere Kaldı
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta Bursaspor, sahasında Karşıyaka ile 15. hafta maçında 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da istediği golü bulamadı.

TFF 3. Lig 1. Grup 15. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Karşıyaka ile 0-0 berabere kaldı.

Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Furkan Ulu, Demirhan Emir

Bursaspor: Anıl Atağ, Hamza Gür, Furkan Sakı, Taha Can Velioğlu, Abdullah Tazgel, Musa Çağıran, Barış Dalkıran (Yiğit Ali Bayrak dk. 46), Sedat Cengiz (Furkan Özyapı dk. 66), İlhan Depe (Bora Yılmaz dk. 78), Ahmet İlhan Özek, Mücahit Can Akçay (Muhammet Demir dk. 78)

Teknik Direktör: Pablo Martin Batalla

Karşıyaka: Hakan Canbazoğlu, Ferdi Burgaz (Gökhan Meral dk. 53), Abdulkadir Öksüz, İsmail Güner, Ali Sinan Gayla, İshak Kurt, Enes Nalbantoğlu (Yasin Ozan dk. 83), Kadir Bakırtaş, Hakan Barış (Mert Torlak dk. 83), Sefa Küpeli, Bedirhan Altunbaş (Bedran Ekin dk. 40)

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Sarı kartlar: Musa Çağıran, Mücahit Can Akçay (Bursaspor), Kadir Bakırtaş, Mert Torlak (Karşıyaka) - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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