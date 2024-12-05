Üye Girişi
Haberler
Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız

Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız

 'Yenidoğan Çetesi' duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi

Tutuklu sayısı yükseldi, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi

 Fransa'da hükümet düştü! Barnier, tarihin en kısa süreli başbakanı oldu

Fransa'da hükümet düştü! Barnıer, tarihin en kısa süreli başbakanı oldu
DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı

Narin'in avucunda bulunan kıl örneklerinin kime ait olduğu belli oldu

Bursaspor, Vanspor'a Penaltılarda Elendi

Bursaspor, Vanspor'a Penaltılarda Elendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Bursaspor, normal süre ve uzatmada 2-2 berabere kaldığı Vanspor ile penaltı atışlarında 7-6 kaybederek kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Bursaspor, normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 eşitlikle sona eren maçta Vanspor'a penaltı atışlarında 7-6 mağlup olarak kupaya veda etti.

Hakemler: Kaan Kara, Ersin Erbay, Fatih Yüzbaşı

Bursaspor: Zekeriya Topayan, Barış Dalkıran (Mehmet Çetin dk. 83), Hamza Gür, Yiğitali Bayrak (Musa Çağıran dk. 98), Sedat Cengiz, Bora Yılmaz (Ahmet İlhan Özek dk. 78), Eren Tunalı (Bilal Güney dk. 46), Mehmet Yiğit, Furkan Sakı, Mustafa Genç (İlhan Depe dk. 57), Mücahit Can Akçay

Artı Değer Vanspor FK: Cantuğ Temel, Onur Özcan (Burak Kavlak dk. 46), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Medeni Bingöl, Ahmet Eren, Kerem Çağatay (Ali Doğan dk. 63), Bekir Can Kara, Sergen Yatağan (Erden Seçgin dk. 75), Harun Kavaklıdere (Rıdvan Dönmez dk. 82), Hasan Bilal (Mert Örnek dk. 46), Batuhan Kör (Fuat Bavuk dk. 98)

Goller: Barış Dalkıran (dk. 65), Ahmet İlhan Özek (dk. 89) (Bursaspor), Harun Kavaklıdere (dk. 68), Batuhan Kör (dk. 74) (Vanspor SK)

Sarı kartlar: Eren Tunalı, Yiğitali Bayrak, Mehmet Yiğit, (Bursaspor) Medeni Bingöl, Fuat Bavuk (Vanspor SK) - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

ABD şokta! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
img

İddialı dizinin final tarihi değişti
img

Şampiyonluk favorisini açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Narin DNA sonucu ne, katil kim çıktı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 5 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 5 Aralık Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? HTŞ lideri kim? HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Culani kimdir? Fransa'da hükümet neden düştü? Fransa'da hükümet mi düştü? Fransa'da neler oluyor? Manisa elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Esenyurt, Pendik, Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5-6 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.