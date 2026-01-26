Haberler

Bursaspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa Er getirildi

Bursaspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa Er getirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursaspor, Tahsin Tam ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine Mustafa Er'i atadığını duyurdu. Kulübün başkanı Enes Çelik, yeni görevlendirmenin camiaya hayırlı olmasını diledi.

Tahsin Tam ile yolların ayrılmasının ardından Bursaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Yeşil beyazlı kulüp, görev için Mustafa Er ile anlaşma sağladı.

Bursaspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Er'in getirildiğini resmen açıkladı. Yeşil beyazlı kulüp, Tahsin Tam ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adamını kamuoyuna duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi konusunda Mustafa Er ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, yeni dönemin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kulüpten kamuoyuna duyuru

"Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi konusunda Mustafa Er ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Mustafa Er ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz."

Enes Çelik'ten net mesaj

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Teknik Direktör Mustafa Er görevlendirmesiyle ilgili kamuoyuna net mesajlar verdi, "Teknik direktörümüz Sayın Mustafa Er ve ekibine hayırlı olsun diyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Bu görevlendirmenin camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Herkesin gönlünde farklı isimler olabilir; ancak bugünden itibaren en iyi isim Mustafa Hocadır. Bizim mücadelemiz isimler için değil, Bursaspor arması içindir. Yakın geçmişimizi çabuk unutan, tamamen başarıya endeksli ve özellikle sosyal medyada kendi istediği isimler üzerinden hareket eden bir kitle oluştu. Bizim için isimler değil arma önemlidir. Bu doğrultuda gerçek arma sevdalılarını, kaos üretmeye çalışan ve sürekli olumsuzluk pompalayan bu kitleye karşı özellikle uyarmak istiyorum." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var

Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Teröristlere skandal talimat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenan Yıldız varsa sorun yok! Juventus, Napoli'yi adeta ezdi

Napoli'nin gururuyla oynadı
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti

Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı girişimi
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü

Komşuda gizli belgeler ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Kenan Yıldız varsa sorun yok! Juventus, Napoli'yi adeta ezdi

Napoli'nin gururuyla oynadı
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım

Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa...
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe'nin yıldızlarına eleştiri: Sabırları taşırdılar

Beraberlik sonrası açtı ağzını yumdu gözünü: Sabırları taşırdı