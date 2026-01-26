Bursaspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa Er getirildi

Tahsin Tam ile yolların ayrılmasının ardından Bursaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Yeşil beyazlı kulüp, görev için Mustafa Er ile anlaşma sağladı.

Bursaspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Er'in getirildiğini resmen açıkladı. Yeşil beyazlı kulüp, Tahsin Tam ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adamını kamuoyuna duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi konusunda Mustafa Er ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, yeni dönemin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kulüpten kamuoyuna duyuru

"Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi konusunda Mustafa Er ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Mustafa Er ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz."

Enes Çelik'ten net mesaj

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Teknik Direktör Mustafa Er görevlendirmesiyle ilgili kamuoyuna net mesajlar verdi, "Teknik direktörümüz Sayın Mustafa Er ve ekibine hayırlı olsun diyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Bu görevlendirmenin camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Herkesin gönlünde farklı isimler olabilir; ancak bugünden itibaren en iyi isim Mustafa Hocadır. Bizim mücadelemiz isimler için değil, Bursaspor arması içindir. Yakın geçmişimizi çabuk unutan, tamamen başarıya endeksli ve özellikle sosyal medyada kendi istediği isimler üzerinden hareket eden bir kitle oluştu. Bizim için isimler değil arma önemlidir. Bu doğrultuda gerçek arma sevdalılarını, kaos üretmeye çalışan ve sürekli olumsuzluk pompalayan bu kitleye karşı özellikle uyarmak istiyorum." - BURSA