Bursaspor'un yeni sezon forma tedarikçisi belli oldu - Haberler

Bursaspor Kulübü'nün yeni forma tedarikçisi Diadora oldu. Başkan Ömer Furkan Banaz, "Bizlere göstermiş oldukları kolaylıklardan dolayı Bursaspor Kulübü olarak çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor, yeni sezon forma tedarikçisi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüzün Futbol A Takımı'mızın 'Resmi Spor Malzeme ve Ürün Tedarikçisi' Diadora oldu. Başkanımız Ömer Furkan Banaz, Bursastore'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Onur Özen ve Diadora Türkiye Distribütörü Fazlıhan Carus Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde gerçekleşen imza töreninde bir araya geldi" denildi.

"Bizlere kolaylık gösterdiler"

Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz imza töreninde yaptığı açıklamada, "Bizlere göstermiş oldukları kolaylıklardan dolayı Diadora firmasına Bursaspor Kulübü olarak çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine bundan sonraki meslek hayatlarında başarılar diliyoruz. Bursaspor'a katkılarının bundan sonraki süreçte artarak devam etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.Bursastore'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Özen ise, "Diadora markasına verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu sezon için çok güzel çalışmalar planladık. Yeni sezonda giyeceğimiz üç formamızı belirledik. Önümüzdeki haftalarda formalarımızı taraftarlarımız ile buluşturacağız. Kulübümüze ve markamıza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Anlaşma 2 yıllık

Diadora Türkiye Distribütörü Fazlıhan Carus da düzenlenen imza töreninde, "Bursaspor gibi büyük bir camia ile işbirliği yapmaktan son derece mutluyuz. Bu atılan imzanın iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz. İki yıllık bir sözleşme imzaladık. Bu iki yıl içerisinde kulübümüz ile beraber Bursaspor taraftarını mutlu edecek çok güzel ürünler üreteceğiz. Tekrardan hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. İmza töreninin sonunda Başkan Ömer Furkan Banaz ve Bursastore'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Özen tarafından, Fazlıhan Carus'a iş birliğinden dolayı teşekkür plaketi verildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor