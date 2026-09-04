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Iheanacho Bursaspor'u Sırtlıyor: 5 Maçta 6 Gol 2 Asist

Iheanacho Bursaspor'u Sırtlıyor: 5 Maçta 6 Gol 2 Asist
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Trendyol 1. Lig'de Bursaspor'un Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho, 5 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek takımının en önemli golcüsü oldu. İstanbulspor karşısında attığı 2 golle galibiyeti getiren Iheanacho, toplam 8 gole direkt katkı sağlayarak Süper Lig hedefinde başrol oynuyor.

Bursaspor'un 29 yaşındaki Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho, Trendyol 1. Lig'de sergilediği performansla takımının en önemli golcüsü oldu. Iheanacho, ligde forma giydiği 5 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

Trendyol 1. Lig'de sezona etkili bir başlangıç yapan Bursaspor'da Kelechi Iheanacho, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Sezon başından bu yana forma giydiği her maçta skor katkısı sağlayan Nijeryalı futbolcu, son olarak İstanbulspor karşısında attığı 2 golle takımının galibiyetinde başrol oynadı.

5 maçta 6 gol ve 2 asist

Ligde geride kalan 5 haftanın tamamında skor tabelasını değiştirmeyi başaran Iheanacho, forma giydiği 5 karşılaşmada 6 gol atıp 2 asist yaptı. Nijeryalı forvet, böylece toplam 8 gole doğrudan katkı sağlayarak Bursaspor'un hücumdaki en etkili ismi oldu.

Form grafiğini her geçen hafta yükselten Iheanacho, takım arkadaşlarıyla yakaladığı uyumun yanı sıra taraftarlarla kurduğu güçlü bağla da dikkat çekiyor. Nijeryalı futbolcu, Bursaspor'un Süper Lig hedefinde önemli bir rol üstleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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