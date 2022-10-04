Bursaspor maç oynadığı sırada takım otobüsüne haciz konulmak istendi

2010 yılında Süper Lig şampiyonu olan Bursaspor, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşıyor. Yeşil-beyazlı ekibin Ziraat Türkiye Kupası'nda Boyabat 1868 ile karşı karşıya geldiği maç sırasında, otobüsüne haciz konulmak istendi. Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz'ın girişimleri sonucunda haciz işlemine izin verilmezken, kulüp otobüsü de hemen Bursa'ya gönderildi.

TFF 2. Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, zor günlerden geçiyor. Bursa Olay Gazetesi'nin haberine göre, Bursaspor'un Ziraat Türkiye Kupası maçında Boyabat 1868 ile karşı karşıya geldiği esnada takım otobüsüne haciz konulmak istendi.

BURSA'YA KARACABEY BELEDİYESPOR OTOBÜSÜYLE DÖNDÜLER

Yaşanan olaydan sonra Bursaspor yönetimine yardımcı olan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, girişimleri sonrası yeşil-beyazlı ekibin Karacabey Belediyespor otobüsüyle dönmesini sağladı.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Bursaspor'un Karacabey'den kendi otobüsüyle dönmemesinin ardından basın mensuplarına demeç veren yeşil-beyazlı yönetim, otobüsün arızalandığını ve bu yüzden Karacabey Belediyespor aracıyla döndüklerini söylemişlerdi.

ZEMİN ÇALIŞMASI NEDENİYLE TİMSAH ARENA'DA OYNANMADI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Boyabat 1868'i konu eden Bursaspor, Timsah Arena'daki zemin çalışması nedeniyle karşılaşmayı Karacabey M. Fehmi Gerçekler Stadı'nda oynadı. Yeşil-beyazlı ekip mücadeleden de 1-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etmişti.