Tahsin Tam: Gol yemeden kazanmak bizi çok mutlu etti

BURSASPOR Teknik Direktörü Tahsin Tam, Ankara Demirspor galibiyetinin ardından oyunu, genç oyuncuları, liderlik sürecini ve sakatlıkları değerlendirdi. Teknik direktör Tam, "Gol yemeden kazanmak bizi çok mutlu etti" dedi.

TFF 2'nci Lig 15'inci hafta mücadelesinde Bursaspor, sahasında Ankara Demirspor'u 4-0 mağlup ederken teknik direktör Tahsin Tam alınan galibiyeti ve oynanan futbolu değerlendirdi. "Çok zor bir maç olacağını biliyorduk ve sabırlı oynamamız gerekiyordu" diyen Tam, "Maça çok iyi başladık, ilk 15 dakikada rakibe kendimizi net şekilde hissettirdik ve golü bulduk. Ancak 15 ile 45'inci dakikalar arasında biraz fazla geriye çekildik ve kontrolü tam olarak sağlayamadığımız anlar oldu. Devre arasında gerekli uyarıları yaptık ve ikinci yarıyla birlikte oyunun kontrolünü yeniden ele aldık. Rakip bizi zorlamaya çalıştı ama hızlı geçişlerde yakaladığımız fırsatları iyi değerlendirdik" şeklinde konuştu.

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

Maç değerlendirmesinde oyuncularının karşılaşma boyunca çok yüksek bir tempo ortaya koyduğunu kaydeden Tahsin Tam, "Zaman zaman bu tempoyu kaybetsek de konsantrasyonu toparladık. Gol yemeden, net bir skorla kazanmak bizi çok mutlu etti. Genç oyuncularımız da süre aldıklarında bunu çok doğru şekilde değerlendiriyorlar. Taraftarımız onların mücadelesini gördükçe daha da sahip çıkıyor. Cuma günü saat 17.00'de oynanmasına rağmen tribünleri dolduran taraftarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Onlardan çok büyük güç alıyoruz" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ 5 MAÇTA 5 GALİBİYET'

Açıklamasında, hedeflerinin 5 maçta 5 galibiyet olduğunu, önümüzdeki hafta oynayacakları Soma maçı ile bunu gerçekleştireceklerini kaydeden Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, şöyle konuştu:

"Rakiplerin durumuna çok fazla bakmıyoruz. Biz kendi ürettiklerimize odaklanıyoruz. Kendi içimizde bir söz vermiştik; kendimizi ve taraftarımızı affettireceğiz. İlk üç maçta bunu başardık. Şimdi Soma maçına odaklanacağız ve beşte beş hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Muhammet Demir gribal enfeksiyonla oynadı, gerekli tedavisi yapıldı. Sertaç ise hayatında ilk kez böyle bir sakatlık yaşadı. Yarın MR'a girecek, durum netleşecek ama ciddi bir şey olmasını beklemiyoruz"