Haberler

Tahsin Tam: Gol yemeden kazanmak bizi çok mutlu etti

Tahsin Tam: Gol yemeden kazanmak bizi çok mutlu etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Teknik Direktör Tahsin Tam, Ankara Demirspor'u 4-0 mağlup ettikleri maç sonrasında genç oyuncuların performansını, liderlik sürecini ve sakatlık durumlarını değerlendirdi. Gol yemeden kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tam, 5 maçta 5 galibiyet hedeflediklerinin altını çizdi.

BURSASPOR Teknik Direktörü Tahsin Tam, Ankara Demirspor galibiyetinin ardından oyunu, genç oyuncuları, liderlik sürecini ve sakatlıkları değerlendirdi. Teknik direktör Tam, "Gol yemeden kazanmak bizi çok mutlu etti" dedi.

TFF 2'nci Lig 15'inci hafta mücadelesinde Bursaspor, sahasında Ankara Demirspor'u 4-0 mağlup ederken teknik direktör Tahsin Tam alınan galibiyeti ve oynanan futbolu değerlendirdi. "Çok zor bir maç olacağını biliyorduk ve sabırlı oynamamız gerekiyordu" diyen Tam, "Maça çok iyi başladık, ilk 15 dakikada rakibe kendimizi net şekilde hissettirdik ve golü bulduk. Ancak 15 ile 45'inci dakikalar arasında biraz fazla geriye çekildik ve kontrolü tam olarak sağlayamadığımız anlar oldu. Devre arasında gerekli uyarıları yaptık ve ikinci yarıyla birlikte oyunun kontrolünü yeniden ele aldık. Rakip bizi zorlamaya çalıştı ama hızlı geçişlerde yakaladığımız fırsatları iyi değerlendirdik" şeklinde konuştu.

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

Maç değerlendirmesinde oyuncularının karşılaşma boyunca çok yüksek bir tempo ortaya koyduğunu kaydeden Tahsin Tam, "Zaman zaman bu tempoyu kaybetsek de konsantrasyonu toparladık. Gol yemeden, net bir skorla kazanmak bizi çok mutlu etti. Genç oyuncularımız da süre aldıklarında bunu çok doğru şekilde değerlendiriyorlar. Taraftarımız onların mücadelesini gördükçe daha da sahip çıkıyor. Cuma günü saat 17.00'de oynanmasına rağmen tribünleri dolduran taraftarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Onlardan çok büyük güç alıyoruz" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ 5 MAÇTA 5 GALİBİYET'

Açıklamasında, hedeflerinin 5 maçta 5 galibiyet olduğunu, önümüzdeki hafta oynayacakları Soma maçı ile bunu gerçekleştireceklerini kaydeden Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, şöyle konuştu:

"Rakiplerin durumuna çok fazla bakmıyoruz. Biz kendi ürettiklerimize odaklanıyoruz. Kendi içimizde bir söz vermiştik; kendimizi ve taraftarımızı affettireceğiz. İlk üç maçta bunu başardık. Şimdi Soma maçına odaklanacağız ve beşte beş hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Muhammet Demir gribal enfeksiyonla oynadı, gerekli tedavisi yapıldı. Sertaç ise hayatında ilk kez böyle bir sakatlık yaşadı. Yarın MR'a girecek, durum netleşecek ama ciddi bir şey olmasını beklemiyoruz"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma

Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler

Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı

Polis GBT yapmak için gitti, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
title