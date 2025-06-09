Bursaspor'un eski kalecisi Scott Carson, Manchester City'den 107 dakika oynayarak 12 kupayla ayrıldı

Bursaspor'un eski kalecisi Scott Carson, Manchester City'den 107 dakika oynayarak 12 kupayla ayrıldı
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Manchester City, 39 yaşındaki kalecisi Scott Carson'ın takımdan ayrılacağını açıkladı. Bir dönem Bursaspor forması da giyen tecrübeli kaleci 6 yıllık Manchester City kariyerinde sadece 2 maçta 107 dakika süre aldı ve 12 kupa zaferi yaşayarak ilginç bir rekora imza attı.

Bir dönem Bursaspor forması giyen tecrübeli kaleci Scott Carson'ın Manchester City macerası sona erdi.

SCOTT CARSON CITY'DEN AYRILDI

Manchester City, yeni sezon öncesi kadrosunda değişikliklere giderken, uzun süredir kulüpte yer alan Scott Carson ile yollarını ayırdı.

107 DAKİKA OYNAYARAK 2 KUPA KAZANDI

2019 yılında transfer edilen Carson, bu süre zarfında sadece 6 sene içinde sadece 2 maçta forma şansı buldu ve 107 dakika sahada kaldı. Tecrübeli kaleci, City formasıyla 4 kez Premier Lig, 2'şer kez Lig Kupası ve Community Shield, birer kez de Şampiyonlar Ligi, Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa ve FA Cup olmak üzeretam 12 kupa kazandı.

Bursaspor'un eski kalecisi Scott Carson, Manchester City'den 107 dakika oynayarak 12 kupayla ayrıldı

FORMA GİYDİĞİ MAÇLAR

Carson, City formasıyla ilk maçına Mayıs 2021'de Newcastle United'a karşı, ikinci maçına ise Şampiyonlar Ligi'ndeSporting karşısında çıktı.

BURSASPOR'DA FORMA GİYDİ

39 yaşındaki kaleci, ülkemizde de Bursaspor'un kalesini de korumuştu. 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında Yeşil-beyazlılarda forma giyen tecrübeli eldiven 77 maça çıktı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeyyar Kapakçı:

Şöyle bir iş bulamadık @q

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