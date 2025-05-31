Bursaspor'un Borcu 2.1 Milyardan 1.1 Milyara Düştü

- Bursaspor'un güncel borcu açıklandı

BURSA - Bursaspor'da Başkan Enes Çelik, kulübün toplam borcunun 2.1 milyardan, 1.1 milyara düştüğünü söyledi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Olağan Mali ve İdari Genel Kurulu'nda Bursaspor'un kalan ve ödenen borçları açıkladı. Kongrede konuşan Çelik, kulübün toplam borcunun 2.1 milyardan, 1.1 milyara düştüğünü söyledi.

" Bursaspor'un bankalara borcu kalmadı"

Bursaspor'un bankalara borcunun sıfırlandığını kaydeden başkan Çelik, "Hiçbir futbolcumuza kendi dönemimizde borcumuz yok. Kendi dönemimizdeki 260 milyon TL borcumuzu kapatarak herhangi bir borç bırakmadık. Hibe olarak bunu yaptık, yönetici alacağı söz konusu değil. Geçmişten gelen meşhur Bursaspor borcunu ben de sizin gibi merak ediyordum. Son kapattığımızda banka borçları 197.7 milyondu. Bu kapatılmasaydı 90 milyon daha borç gelecekti. Bursaspor'un hiçbir bankaya borcu yok. 197 milyon borcunu da kapatmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Çelik yönetiminde borçların yarısı kapandı

Güncel borç durumunu açıklayan Çelik, "107 milyonunu 1 eski başkan dışında tamamını sildirdik. Tüm Bursaspor eski yönetici ve başkanlarına teşekkür ediyorum. Geriye kalan 1 milyar TL borcumuzun yüzde 60'ı eski yöneticiye ait. Alacağı borç 593 milyon TL. 364 milyon liralık kamu borcunun 168.7 milyonunu ödedik. Personele 3.8 milyon, transfer tahtasına 513.6 milyon liralık kapattığımız bir rakam var. Transfer tahtasından 513 milyon kapandı. Ödenmeyen bir yabancı dosya var. Mahkeme sürüyor. 40 milyonluk bir sayı var. Tahtada herhangi bir dosya yok. Toplamda geçmişten gelen 1 milyar 271 milyon TL borç kapaması gerçekleştirdik ve toplamda güncel 1.1 milyar TL borç kaldı" şeklinde konuştu.