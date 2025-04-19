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Bursaspor U19 Takımı Şampiyonluğunu Garantiledi

Bursaspor U19 Takımı Şampiyonluğunu Garantiledi
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Bursaspor U19 Takımı, Eskişehirspor'u mağlup ederek sezonu bitime haftalar kala şampiyonluk ipini göğüsledi. Maç Bursaspor Başkanı ve yöneticiler tarafından tribünden izlendi.

Bursaspor A Takımı'nın şampiyonluğunu ilan etmesinden sonra U19 takımı da Eskişehirspor'u mağlup ederek bitime haftalar kala şampiyonluğunu garantiledi.

Bursaspor U19 Takımı deplasmanda Eskişehirspor'u mağlup ederek sezonun bitimine haftalar kala şampiyonluğunu garantiledi. Eskişehir'de oynanan karşılaşmayı Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Kutlucan ve Sportif Direktör Recep Bülbül tribünden takip etti. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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