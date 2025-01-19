Bursaspor Tribünlerinde Filistin Bayrağı Koreografisi
TFF 3. Lig'in 16. haftasında Bursaspor ve Düzcespor arasında oynanan karşılaşma öncesi, Bursaspor taraftarları Filistin bayrağı koreografisi yaparak büyük alkış topladı.
TFF 3. Lig'in 16. haftasında oynanan Bursaspor-Düzcespor karşılaşmasında, maç öncesi seremonide Bursaspor tribünlerinde Filistin bayrağı koreografisi yapıldı.
TFF 3. Lig'in 16. haftasında Bursaspor, sahasında Düzcespor ile karşılaştı. Maç öncesi seremonide taraftarlar; kırmızı, siyah, yeşil ve beyaz renkli pankartları açarak Filistin bayrağı oluşturdu. Yapılan koreografi büyük alkış aldı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor