TFF 3. Lig'in 16. haftasında oynanan Bursaspor-Düzcespor karşılaşmasında, maç öncesi seremonide Bursaspor tribünlerinde Filistin bayrağı koreografisi yapıldı.

TFF 3. Lig'in 16. haftasında Bursaspor, sahasında Düzcespor ile karşılaştı. Maç öncesi seremonide taraftarlar; kırmızı, siyah, yeşil ve beyaz renkli pankartları açarak Filistin bayrağı oluşturdu. Yapılan koreografi büyük alkış aldı. - BURSA