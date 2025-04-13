Bursaspor TFF 3. Lig'de Şampiyon Olup 2. Lig'e Yükseldi
TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyon olan Bursaspor, Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup ederek 2. Lig'e yükseldi. Maç sonrası taraftarlar büyük coşku yaşadı.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyon olan Bursaspor'da taraftarlar, Balıkesir'de oynadıkları Artvin Hopaspor maçın ardından statta ve stat dışında büyük coşku yaşadı.
TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftasında Bursaspor, Balıkesir'de karşılaştığı Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup etti ve 2. Lig'e yükseldi. Müsabakanın son düdüğüyle birlikte futbolcularla, taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Stat içinde ve dışında şampiyonluk coşkusu yaşanırken, yeşil beyazlı taraftarlar, şarkılar söyleyerek otobüslerle Bursa'ya döndü. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor