Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye küstah tehdit
Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Amasya'da korkutan deprem! Çok sayıda ilden hissedildi
Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

Türkiye'yi sarsan iddiaya Cumhurbaşkanlığından jet yalanlama
Sakarya'da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu

Sahile ölü olarak vurdu, devasa büyüklüğüyle dikkat çekti

Bursaspor TFF 3. Lig'de Şampiyon Olup 2. Lig'e Yükseldi

Bursaspor TFF 3. Lig'de Şampiyon Olup 2. Lig'e Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyon olan Bursaspor, Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup ederek 2. Lig'e yükseldi. Maç sonrası taraftarlar büyük coşku yaşadı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyon olan Bursaspor'da taraftarlar, Balıkesir'de oynadıkları Artvin Hopaspor maçın ardından statta ve stat dışında büyük coşku yaşadı.

TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftasında Bursaspor, Balıkesir'de karşılaştığı Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup etti ve 2. Lig'e yükseldi. Müsabakanın son düdüğüyle birlikte futbolcularla, taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Stat içinde ve dışında şampiyonluk coşkusu yaşanırken, yeşil beyazlı taraftarlar, şarkılar söyleyerek otobüslerle Bursa'ya döndü. - BALIKESİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.