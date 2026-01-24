Haberler

Bursaspor'da Tahsin Tam ile yollar ayrıldı

Bursaspor'da Tahsin Tam ile yollar ayrıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Tahsin Tam ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Tam ve ekibine emekleri için teşekkür etti.

Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Tahsin Tam ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Tahsin Tam ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Tahsin Tam ile yollarını ayırmış bulunmaktadır. Kendisine ve ekibine emekleri için teşekkür ederiz" dedi.

Yeşil-beyazlı camiada alınan bu karar, karşılaşmaların ardından son dakika gelişmesi olarak kamuoyuna yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye ordusu: SDG, Kandil'den Haseke'ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz

4 günde de rahat durmamışlar! Kandil ve YPG'yi açıkça uyardılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tehdit edildiğini açıklayan fenomen kasaba silahlı saldırı

Tehdit edildiğini açıklamıştı! Fenomen kasap günler sonra vuruldu
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı

Mali'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı! Hem de eşinin yanında
Hull City'nin peri masalı devam ediyor

İngiltere'de tarihi yeniden yazıyor
Trabzonspor'dan Oulai için olay yaratacak paylaşım

Galatasaray'a öyle bir cevap verdiler ki polemik yaratacak cinsten
Tehdit edildiğini açıklayan fenomen kasaba silahlı saldırı

Tehdit edildiğini açıklamıştı! Fenomen kasap günler sonra vuruldu
Sebastian Szymanski yeni takımıyla ilk maçında üzüldü

Yeni takımıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
ABD'de 'felç edici buz fırtınası' alarmı! Marketler talan edildi, Haberler.com Washington Temsilcisi o anları aktardı

Ülke felaketi bekliyor! Market raflarında tek bir ürün kalmadı