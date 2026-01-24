Bursaspor'da Tahsin Tam ile yollar ayrıldı

Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Tahsin Tam ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Tahsin Tam ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Tahsin Tam ile yollarını ayırmış bulunmaktadır. Kendisine ve ekibine emekleri için teşekkür ederiz" dedi.

Yeşil-beyazlı camiada alınan bu karar, karşılaşmaların ardından son dakika gelişmesi olarak kamuoyuna yansıdı. - BURSA