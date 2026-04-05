Bursa'dan Eskişehirspor'a kardeşlik ziyareti

Bursaspor taraftarları, Eskişehirspor'un Kütahyaspor ile oynadığı kritik maçta dostluk mesajlarıyla takımlarına destek vermek için stadyumu doldurdu. 'Anadolu kardeşliği' vurgusu yapan taraftarlar, Eskişehir'de kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirttiler.

Bursaspor taraftarı, Kütahyaspor ile kritik bir mücadeleye çıkan Eskişehirspor'a destek vermek için Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda yerini aldı.

TFF 3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Eskişehirspor'un Kütahya ekibiyle oynayacağı kritik maç öncesinde, tribünlerde anlamlı bir dostluk görüntüsü yaşandı. Bursa'dan Eskişehir'e gelen Bursaspor taraftarları, "Anadolu kardeşliği" vurgusu yaparak Eskişehirspor'a destek verdi. İki köklü camianın taraftarları arasındaki dostluk bağları, stadyum çevresinde renkli görüntüler oluşturdu.

"Ne Eskişehir bize deplasman, ne de Bursa Eskişehir'e"

Eskişehirspor - Kütahyaspor müsabakasını izlemek için Bursa'dan şahsi araçlarıyla kente gelen taraftarlar, Eskişehirspor'u kendi takımları gibi desteklediklerini belirtti. Bursalı taraftar Hasan Karataş, Eskişehir'de kendilerini deplasmanda değil, evlerinde gibi hissettiklerini ifade ederek iki takımın da en kısa sürede hak ettikleri Süper Lig'e dönmesi temennisinde bulundu. Maç öncesi duygularını paylaşan Karataş, dostluk mesajları vererek, "İsmim Hasan Karataş, Bursa'da ikamet ediyorum. Dostumuz olan Eskişehir takımına destek amaçlı Bursa'dan geldik. İnşallah iki takım olarak, dostlukla Bursa ve Eskişehir, Anadolu takımı olarak el ele Süper Lig'e çıkmak dileğiyle buradayız. Bursa'dan gelen başka gruplar da oldu, herkes şahsi imkanlarıyla buraya akın etti. Bizim için ne Eskişehir bir deplasman ne de Bursa Eskişehirliler için bir deplasman. Kendi kentimizde nasıl rahat gezebiliyorsak, burada da aynı şekildeyiz. Eskişehirli kardeşlerimize bizleri ev sahibi gibi hissettirdikleri için canıgönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

"Tek duamız 2-0 olsun, bizim olsun"

Maçın skoruna dair iddialı ve umutlu konuşan Karataş, Eskişehirspor'un galibiyetinden şüphe duymadığını belirterek, "Yener mi yenmez mi kelimesini kullanmak bile eksik kalır; Eskişehirspor direkt yensin, yenecektir. Tek duamız 2-0 olsun, bizim olsun. Eskişehirspor'a başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
