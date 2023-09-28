Bursaspor Stadyumunun İsmi Değişti

Bursaspor Kulübü, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla sponsor firma ile yaptığı görüşmeden netice alarak Timsah Park'ın ismini 'Yüzüncü Yıl Atatürk Sütaş Stadyumu' olarak değiştirdiğini açıkladı.

Bursa spor Kulübü, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla sponsor firma ile yaptığı görüşmeden netice alarak Timsah Park'ın ismini 'Yüzüncü Yıl Atatürk Sütaş Stadyumu' olarak değiştirdiğini açıkladı.

Bursa spor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli Bursasporlular, Kulübümüz, hem Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına saygı, hem de eski stadyumumuzun ruhunu yeniden canlandırma amacıyla sponsor firma Sütaş ile bir işbirliği anlaşması yaparak stadyumumuzun adını Yüzüncü Yıl Atatürk Sütaş Stadyumu olarak değiştirme kararı almıştır. Bu anlamlı ad değişikliğiyle birlikte Bursa spor camiasının daha da birleşeceğine, taraftarlarımızın stadyumumuza olan bağlılığının artacağına inanıyoruz. Yüzüncü Yıl Atatürk Sütaş Stadyumu, bizim için sadece bir spor alanı değil, aynı zamanda bir gurur kaynağı olacaktır. Hep birlikte, bu stadyumu Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir şekilde yaşatacağımıza olan inancımız tamdır." - BURSA