Bursaspor, Sedat Cengiz ile Yollarını Ayırdı

Bursaspor, Sedat Cengiz ile Yollarını Ayırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor, şampiyon kadrosunda yer alan futbolcu Sedat Cengiz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Başkan Enes Çelik, Sedat’a teşekkür ederek başarılar diledi.

Bursaspor, şampiyon kadroda yer alan futbolcu Sedat Cengiz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Başkan Enes Çelik, "Emeklerin için teşekkürler kardeşim" sözleriyle Sedat'a veda etti.

Bursaspor, şampiyonluk kadrosunda yer alan futbolcu Sedat Cengiz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Sedat'a katkıları, özverisi ve gayretleri için teşekkür edilerek kariyerinde başarı dileklerinde bulunularak, "Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Sedat Cengiz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sedat'a kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Emeklerin için teşekkürler kardeşim" notunu yazdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Milyoner'de 200 bin TL'lik soru büyük tartışma yarattı: Açık açık torpil yapılmış

200 bin TL'lik soru büyük tartışma yarattı: Açık açık torpil yapılmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en sağlıklı yiyeceği belli oldu! Binlerce besini geride bıraktı

Dünyanın en sağlıklı besini belli oldu! Binlerce yiyeceği geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.