Bursaspor, Sedat Cengiz ile Yollarını Ayırdı

Bursaspor, şampiyonluk kadrosunda yer alan futbolcu Sedat Cengiz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Sedat'a katkıları, özverisi ve gayretleri için teşekkür edilerek kariyerinde başarı dileklerinde bulunularak, "Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Sedat Cengiz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sedat'a kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Emeklerin için teşekkürler kardeşim" notunu yazdı. - BURSA