Aliağa FK rövanşı aldı

2'nci Lig Kırmızı Grup'taki İzmir derbisinde sezonun ilk yarısında galip durumdayken uzatma dakikalarında yediği gollerle 2-1 yenildiği Menemen Futbol Kulübü'nü rövanşta 5-0 yenen Aliağa Futbol Kulübü, bitime 2 maç kala şampiyonluk umutlarını matematiksel olarak sürdürdü. Grupta Ankara'dan Bursa'ya 150 kilometre mesafedeki Eskişehir'e alınan Ankara Demirspor maçını deplasmanda seyirci yasaklı olmasına rağmen stadı dolduran 32 bin taraftarının desteğiyle 1-0 kazanan Bursaspor, 74 puana ulaşıp şampiyonluğa çok yaklaştı.

Bursaspor'a son iki haftada alacağı 1 puan bile şampiyonluk için yetecek. Yeşil-beyazlı ekip bu hafta evinde Somaspor önünde üst üste ikinci şampiyonluğunu garantilemek için çıkacak. Bursaspor'u 6 puan geriden takip eden 2'nci durumdaki Aliağa FK, kalan 2 maçta 68 Aksaray Belediyespor (D) ve Bursaspor'la oynayacak. Aliağa FK'nın direkt 1'inci Lig'e yükselebilmesi için 2 maçını kazanıp, Bursaspor'un da evinde Somaspor'a yenilmesi gerekecek. Sarı-siyahlı ekip direkt olmasa da Play-Off'tan 1'inci Lig'e yükselmeye çalışacak.

