Bursaspor, Şampiyon Kadrodan Mehmet Yiğit'e Veda Etti

Bursaspor, Şampiyon Kadrodan Mehmet Yiğit'e Veda Etti
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Bursaspor Kulübü, şampiyon kadroda yer alan deneyimli stoper Mehmet Yiğit'e veda etti ve kendisine kariyerinde başarılar diledi.

Bursaspor Kulübü, şampiyon kadroda yer alan deneyimli stoper Mehmet Yiğit'e veda etti.

Bursaspor, geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan kadronun önemli savunma oyuncularından Mehmet Yiğit'e veda etti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Mehmet Yiğit'e kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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