Bursaspor, Salih Kavrazlı'yı kadrosuna kattı

Bursaspor, Adana Demirspor'dan transfer ettiği 23 yaşındaki futbolcu Salih Kavrazlı ile hücum hattını güçlendirdi. Kavrazlı, 13 resmi maçta 7 gol atıp 1 asist yaptı.

BURSASPOR, Adana Demirspor gösterdiği performansla dikkat çeken Salih Kavrazlı'yı kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirdi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 38 puanla liderlik koltuğunda oturan Bursaspor, devre arası transfer döneminde hücum hattına önemli bir takviye yaptı. Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer olan ve daha sonra Adana Demirspor'a gelen 23 yaşındaki futbolcu hem kanatlarda hem de forvet hattında görev yapabiliyor. Adana Demirspor'da takım kaptanlığı da yapan Salih Kavrazlı, bu sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 13 resmi maçta,; 7 gol atıp, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik transfer sonrası yaptığı paylaşımda, "Hoş geldin kardeşim. Uzun yıllar bu armaya en iyi şekilde hizmet edeceğinden en ufak bir şüphem yok. Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
