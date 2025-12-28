Bursaspor, Rahmetullah Berişbek'i kadrosuna kattı

TFF 2. Lig ekibi Bursaspor, uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğü sağ bek transferini resmiyete döktü.

RAHMETULLAH BERİŞBEK BURSASPOR'DA

Yeşil-beyazlı kulüp, Bandırmaspor forması giyen Rahmetullah Berişbek'in transferini kamuoyuna duyurdu.Bursaspor Kulübü, yeni transferi Rahmetullah Berişbek'e yeşil-beyazlı forma altında başarılar diledi.

SEZON PERFORMANSI

Son üç sezondur Bandırmaspor'da forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 94 resmi maçta görev alırken 5 gol kaydetti. Rahmetullah Berişbek, bu sezon 1'inci Lig'de çıktığı 18 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı. Gençlerbirliği altyapısından yetişen Ankara doğumlu sağ bek, kariyerinde daha önce Giresunspor forması da giydi.