Bursaspor yeniden zirveye çıktı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderliği geri alan Bursaspor, rakiplerinin puan kaybıyla birlikte yeniden zirveye çıktı. 25 maçta 57 puan toplayarak en yakın rakibi Kahramanmaraş İstiklal Spor'un 3 puan önüne geçti.

Geçtiğimiz hafta averajla liderliği Kahramanmaraş İstiklal Spor'a kaptıran yeşil-beyazlı ekip, bu hafta sonuçların ardından yeniden birinci sıraya yerleşti. Ligin 25. haftasında Kahramanmaraş İstiklal Spor, deplasmanda Kırklarelispor'a 3-2 mağlup olarak kritik bir puan kaybı yaşadı. Bu sonuçla birlikte zirve yarışında dengeler yeniden değişti.

Bu gelişmenin ardından 25 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Bursaspor, topladığı 57 puanla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Yeşil-beyazlı ekip, en yakın rakibi Kahramanmaraş İstiklal Spor'un 3 puan önüne geçerek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Bursa temsilcisi, bu sezon attığı 64 gole karşılık kalesinde sadece 17 gol gördü. - BURSA

