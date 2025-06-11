Bursaspor, Pilot Takım Nilüfer Futbol Kulübü'ne Fazlı Tan'ı Getirdi

Bursaspor, Pilot Takım Nilüfer Futbol Kulübü'ne Fazlı Tan'ı Getirdi
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Bursaspor Kulübü, pilot takım Nilüfer Futbol Kulübü'nde teknik direktör olarak Fazlı Tan'ı göreve getirdi. Kulüp Başkanı Enes Çelik, genç oyuncular için özel bir çalışma grubu oluşturulacağını belirtti ve bu projenin A Milli Takım hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Bursaspor Kulübü, pilot takım Nilüfer Futbol Kulübü'nün başına teknik direktör Fazlı Tan'ı getirdi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, alt yapı projeleri kapsamında pilot takım uygulamasının ilk adımını attıklarını açıkladı. Teknik direktörlük görevine Fazlı Tan'ın getirildiği yeni süreçte, genç futbolcular için özel bir çalışma grubu kurulacağı duyuruldu.

20 kişilik özel grup oluşturulacak

Başkan Enes Çelik, Nilüfer Futbol Kulübü forması giyecek en az 10, Bursaspor A takımında değerlendirilecek en az 5 genç oyuncu ile birlikte Vakıfköy altyapısından da katılacak isimlerle toplamda 20 futbolcudan oluşacak özel bir kadro oluşturulacağını söyledi. Bu gençlerin psikolojik, teknik, fizyolojik ve taktik gelişimleri için bireysel çalışmalarla destekleneceği belirtildi.

A milli hedefiyle çalışacaklar

2025-2026 sezonuyla başlayacak bu özel projenin, Bursaspor'un uzun vadeli altyapı hedeflerinin bir parçası olduğu vurgulandı. Çelik, bu gruptan bazı oyuncuların yakın gelecekte A Milli Takım forması giymesini umut ettiklerini ifade etti.

Başkan Enes Çelik, "Özellikle alt yapımız için çok önemsediğimiz pilot takımımız için teknik direktörlük görevini Tamer Bey'le birlikte tevdi ettiğimiz Fazlı Tan hocamıza görevinde başarılar diliyorum. 2025-26 Sezonunda ilkini oluşturacağımız bu gruptan bazı oyuncularımızı yakın gelecekte A milli takımımızda göreceğimizi umuyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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