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Bursaspor, Kelechi Iheanacho'yu transfer etti

Bursaspor, Kelechi Iheanacho'yu transfer etti
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1'inci Lig'de şampiyonluk hedefleyen Bursaspor, Manchester City ve Leicester City gibi dev kulüplerde oynayan Nijeryalı santrfor Kelechi Iheanacho'yu transfer etti.

1'inci Lig'de şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Bursaspor, kariyerinde Manchester City ve Leicester City gibi dev kulüplerin formasını giyen Nijeryalı ünlü santrfor Kelechi Iheanacho'yu kadrosuna kattı.

Yeni sezonda 1'inci Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen ve kadro yapılanmasını bu doğrultuda sürdüren Bursaspor, transfer döneminin en ses getirecek hamlelerinden birini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı yönetim, dünya futbolunun tanınan isimlerinden Nijeryalı golcü Kelechi Iheanacho ile resmi olarak anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon İskoçya'nın köklü ekiplerinden Celtic forması giyen 29 yaşındaki, 1,85 metre boyundaki tecrübeli santrfor, yeni sezonda Bursaspor'un gol yollarındaki en büyük kozu olacak. Şehre gelerek Timsah Arena'yı gezen yıldız oyuncunun transferi camiada büyük bir coşkuyla karşılandı.

DEV KULÜPLERİN FORMASINI GİYDİ

Iheanacho; İngiltere Premier Lig devleri Manchester City ve Leicester City başta olmak üzere İspanya'dan Sevilla, İngiltere'den Middlesbrough ve son olarak İskoçya'dan Celtic gibi önemli kulüplerde görev yaptı. Kulüp kariyerindeki başarılarının yanı sıra Nijerya Milli Takımı'nın da düzenli oyuncularından biri olan yıldız forvet, milli formayla çıktığı 58 karşılaşmada 15 gol kaydetme başarısı gösterdi.

AVRUPA VE GÜNEY AMERİKA'DAN TALİPLERİ VARDI

Bursaspor yönetiminin bu transfer için yoğun bir mesai harcadığı öğrenildi. Son kulübü Celtic'in sözleşmesini uzatarak takımda tutmak istediği tecrübeli golcü için Brezilya'nın köklü temsilcilerinden Vasco da Gama da devredeydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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