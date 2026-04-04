Mardin 1969 Spor: 2-0

Bursaspor, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 32'nci hafta maçında Mardin 1969 Spor'u 2-0 yenerek en yakın rakibine 6 puan farkla liderliğini devam ettirdi. Goller ikinci yarıda atıldı.

STAT: Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Esra Arıkboğan, Sabri Üstünel

BURSASOR: Kerem Matışlı, Talha Yünkuş (Dk. 73 Hamza Gür), Taha Batuhan Yayıkcı, Alperen Babacan, Rahmetullah Berişbek, Soner Aydoğdu (Dk. 78 Hakkı Türker), Sefa Narin, Halil Akbunar (Dk. 73 Musa Çağıran), Salih Kavrazlı (Dk. 46 Ertuğrul İdris Furat), İlhan Depe, Emir Kaan Gültekin (Dk. 86 Baran Başyiğit)

MARDİN 1969 SPOR: Ömer Kahveci, Nafican Yardımcı, Yalçın Kılınç, Abdullah Aydın (Dk. 82 Mertan Öztürk), Mücahit Can Akçay, Şahverdi Çetin (Dk. 67 Bünyamin Balat), Ahmet Ülük, Mustafa Şengül (Dk. 59 Berkay Doğan), Miraç Acer, Melih İnan (Dk. 59 Mehmet Manış), Barış Sağır

GOLLER: Dk. 53 Ertuğrul İdris Furat, Dk. 89 Baran Başyiğit (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Halil Akbunar, Alperen Babacan, Soner Aydoğdu, Sefa Narin, Hakkı Türker (Bursaspor) Abdullah Aydın, Yalçın Kılınç ( Mardin 1969 Spor)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

