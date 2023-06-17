Bursaspor, Kubilay Sönmez'in doğum günü kutladı

Bursaspor Kulübü, 29 yaşına giren Kubilay Sönmez için, sosyal medya hesabından kutlama mesaj yayımladı.

TFF 2. Lig ekiplerinde Bursaspor ile 1 sene daha kontratı bulunan Kubilay Sönmez, bugün yaş gününü kutluyor. Yeşil-beyazlı formayı başarı ile terleten Kubilay Sönmez için Bursaspor Kulübü kutlama mesaj yayımladı. Yeşil-beyazlılar, sosyal medya hesabından, "Nice Senelere Kubilay Sönmez" diyerek yeni sezon öncesi başarılar diledi. - BURSA