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Bursaspor'da Anıl Atağ'ın sözleşmesi uzatıldı

Bursaspor'da Anıl Atağ'ın sözleşmesi uzatıldı
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Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Bursaspor, deneyimli kalecisi Anıl Atağ'ın sözleşmesini uzattı. Yeşil-beyazlı yönetim, iç transferde önemli bir adım atarak kaledeki rekabeti korumayı amaçlıyor.

Trendyol 1. Lig şampiyonluğu hedefiyle transfer dönemine damga vuran Bursa spor, iç transfer operasyonları kapsamında kaleci departmanında önemli bir hamle gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı yönetim, takımın deneyimli file bekçilerinden Anıl Atağ ile nikah tazeleyerek sözleşme uzatma kararı aldı.

Teknik direktör Mustafa Er ve ekibinin raporları doğrultusunda kaledeki rekabet dozajını korumayı amaçlayan transfer komitesi, tecrübeli eldivenle yürütülen görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Yapılan son toplantının ardından resmiyet kazanan imza kulübün kurumsal iletişim kanalları vasıtasıyla spor kamuoyuna ilan edildi.

Mavi-yeşilli kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Anıl Atağ ile sözleşme yenilemiştir. Oyuncumuza formamız altında başarılar dileriz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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