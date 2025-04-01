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Bursaspor Kahramanmaraş Maçına Hazırlanıyor

Bursaspor Kahramanmaraş Maçına Hazırlanıyor
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Bursaspor, deplasmanda Kahramanmaraş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde tamamladı. Antrenman, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları ve dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

Bursaspor, deplasmanda Kahramanmaraş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Adem Çağlayan gözetiminde sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde dayanıklılık koşuları yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar bugün öğle saatlerinde Kahramanmaraş'a hareket edecek.

Hakem Ahmet Resuloğlu

Yarın saat 14.00'te Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha'da oynanacak Kahramanmaraş - Bursaspor maçını hakem Ahmet Resuloğlu yönetecek. Resuloğlu'nun yardımcılığını Cem Mustafa Akpınar ve Burak Dayıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yunus Çinikaya olacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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