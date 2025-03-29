Bursaspor, Kahramanmaraş Maçı Hazırlıklarına Başladı

TFF 3. Lig'de Bursaspor, Kahramanmaraş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde dayanıklılık koşuları ve dar alanda çift kale maçlar yaptı. Yeşil-beyazlılar Kahramanmaraş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - BURSA