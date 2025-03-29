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Bursaspor, Kahramanmaraş Maçı Hazırlıklarına Başladı

Bursaspor, Kahramanmaraş Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Bursaspor, TFF 3. Lig'de Kahramanmaraş ile yapacağı karşılaşma öncesinde akşam antrenmanı gerçekleştirdi. Teknik direktör Adem Çağlayan yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular dayanıklılık koşuları ve çift kale maçlar yaptı.

TFF 3. Lig'de Bursaspor, Kahramanmaraş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde dayanıklılık koşuları ve dar alanda çift kale maçlar yaptı. Yeşil-beyazlılar Kahramanmaraş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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