Bursaspor, Isparta 32'ye Mağlup Oldu: 1-0

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu

HAKEMLER: Yusuf Adnan Kendirci, Hasan Hüseyin Tetik, Ogün Keleş

BURSASPOR: Kerem Matışlı, Alperen Babacan (78.Hamza Gür), Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı, Sefa Narin (Dk.68 Muhammed Demir), Tayfun Akdoğan (Dk.57 Hakkı Türker), Sertaç Çam, İlhan Depe, Barış Gök, Tunahan Ergül (Dk.57, Zeki Dursun) Emrehan Gedikli

ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ: Onur Can Özdemir (Dk.14 Onur Behiç Özalgan), Kamil İçer, Ertuğrul Kurtuluş, Kaan Yüksel, Ziya Alkurt (Dk.87 Caner Bağ), Baran Başyiğit, Alperen Pak, İsmail Hakkı Doğan, Hasan Kaya (Dk.68 Sinan Akaydın), Hüseyin Öztürk, Kerem Baykuş, (Dk.68 Cem Özdemir)

GOL: Dk. Baran Başyiğit ( Isparta 32)

SARI KARTLAR: Alperen Babacan, Zeki Dursun ( Bursaspor ), Kamil İçer, Ziya Alkurt ( Isparta 32)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta haftaya lider giren Bursaspor, 40 bini aşkın seyircisi önünde Isparta 32 Spor Kulübü takımına 1-0 mağlup olarak ligdeki ilk puan kaybını yaşadı.

TRİBÜNLERDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Bursaspor ile Isparta 32 arasında oynanan TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup maçında Bursaspor tribünlerinde taraftarlar yine takımını yalnız bırakmadı. 40 bini aşkın seyircinin izlediği maçta tribünlerde renkli görüntüler de yaşandı. Yediden yetmişe binlerce taraftarın geldiği stadyumda bir babanın annesinin kucağındaki bebeği mama ile beslediği anlar objektiflere yansıdı.