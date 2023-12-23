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Bursaspor İnfo Yatırım, Aliağa Petkimspor'u 94-84 yendi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, Aliağa Petkimspor'u 94-84 yenerek galibiyet elde etti.

Mehmet İNAN/BURSA, -

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Serkan Emlek, Sinem Tetik Akbayrak, Göksun Öz

BURSASPOR: Young 9, Floyd 16, Ömer Utku Al 10, Michineau 10, Ahmet Can Duran, Brown 30, Mutaf, Mehmet Atalan, Metin Türen 3, Hamilton 16

ALİAĞA PETKİMSPOR: Emre Tanışan, Thomas 20, Efianayi 20, Yunus Emre Sonsırma 12, Mahir Ağva 17, Yavuz Gültekin 2, Simmons 13, Aldridge, Tayfun Erülkü

1'İNCİ PERİYOT: 19-17

DEVRE: 45-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-55

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Aliağa Petkimspor'u konuk eden Bursaspor İnfo Yatırım, rakibini 94-84 yendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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