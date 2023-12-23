Bursaspor İnfo Yatırım, Aliağa Petkimspor'u 94-84 yendi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, Aliağa Petkimspor'u 94-84 yenerek galibiyet elde etti.
Mehmet İNAN/BURSA, -
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Serkan Emlek, Sinem Tetik Akbayrak, Göksun Öz
BURSASPOR: Young 9, Floyd 16, Ömer Utku Al 10, Michineau 10, Ahmet Can Duran, Brown 30, Mutaf, Mehmet Atalan, Metin Türen 3, Hamilton 16
ALİAĞA PETKİMSPOR: Emre Tanışan, Thomas 20, Efianayi 20, Yunus Emre Sonsırma 12, Mahir Ağva 17, Yavuz Gültekin 2, Simmons 13, Aldridge, Tayfun Erülkü
1'İNCİ PERİYOT: 19-17
DEVRE: 45-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-55
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Aliağa Petkimspor'u konuk eden Bursaspor İnfo Yatırım, rakibini 94-84 yendi.