Bursaspor, Iğdır FK'dan Eyüp Akcan'ı yıl sonuna kadar kiraladı

BURSASPOR ara transfer dönemi çalışmaları kapsamında, Iğdır FK'dan Eyüp Akcan'ı kadrosuna kattı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu kulübünden yıl sonuna kadar kiralandı.

Bursaspor, ara transfer dönemindeki kadro yapılanmasına bir takviye daha ekledi. Yeşil-beyazlı ekip, Iğdır FK forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Akcan'ı sezon sonuna kadar kiralık renklerine bağladı. Halil Akbunar, Baran Başyiğit ve Rahmetullah Berişbek transferlerini açıklayan yeşil-beyazlılar, Eyüp Akcan transferiyle de dördüncü anlaşmayı gerçekleştirdi.

Yeni transferin duyurulmasının ardından Bursaspor Başkanı Enes Çelik, "Hoş geldin Eyüp kardeşim. Dün Rahmetullah, bugün sen; ikinize de başarılar diliyorum. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum; kardeş kulübümüz Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nün değerli başkanı Sayın Cantürk Alagöz'e kulübüm adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.