Bursaspor puan farkını açtı

Bursaspor'un 3-0 hükmen kazandığı haftada Aliağa FK ve Mardin 1969 Spor mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlılar zirvede puan farkını açtı.

Bursaspor, rakibi Yeni Malatyaspor'un küme düşürülmesi nedeniyle 3-0 hükmen kazandı. Ligin 18. haftasında tescillenen bu sonuçla yeşil-beyazlı ekip haftayı önemli bir avantajla kapattı.

Aynı haftada şampiyonluk yarışındaki rakipler de puan kayıpları yaşadı. Aliağa FK, deplasmanda Kahramanmaraş İstiklal Spor'a 2-0 mağlup olurken, Bursaspor ile arasındaki puan farkı 10'a çıktı.

Zirve yarışında dengeler değişti

Haftaya Bursaspor'un yalnızca 1 puan gerisinde giren Mardin 1969 Spor ise sahasında Muş Spor'a 3-0 kaybederek büyük bir yara aldı. Bu sonuçla Mardin temsilcisi, yeşil-beyazlıların 4 puan gerisine düştü.

18. hafta sonunda Bursaspor 41 puanla liderliğini sürdürürken, Kahramanmaraş İstiklal Spor 38 puanla ikinci sırada yer aldı. - BURSA