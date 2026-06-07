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Bursaspor, Fransız oyuncu Amine Boutrah'ı transfer etti

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Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursaspor, 26 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusu Amine Boutrah ile anlaştığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursaspor, 26 yaşındaki Fransız sol kanat Amine Boutrah'ı kadrosuna kattı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Fransız futbolcu Boutrah ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Hücumun solunda görev yapan Boutrah'ın kariyeri boyunca Bastia, GC Lucciana, Concarneau ve Vitesse takımlarında forma giydiğine işaret edilen açıklamada, "Amine Boutrah'a 'hoş geldin' diyor, kulübümüz çatısı altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Cem Şan
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