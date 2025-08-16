Bursaspor, Eskişehirspor'u 2-1 ile Geçti

STAT: Yüzüncü Yıl Atatürk

BURSASPOR: Anıl Atağ, Alperen Babacan, Ertuğrul Ersoy, Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Hakkı Türker, Sefa Narin, Sertaç Çam, Tayfun Aydoğan, Sedat Cengiz, Muhammet Demir

ESKİŞEHİRSPOR: Bora Göymen, Bahadır Yıldırım, Deniz Keskin, Talha Özler, Ali Fırat Kasap, Ozan İsmail Koç, Tayfun Tatlı, Akın Akman, Kaan Baysal, İsmail Kulet, Mehmet Fuat Gölbaşı

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu tarihi maçlardan bir tanesine tanıklık etti. Bursaspor ile Eskişehirspor, 40 bin taraftar önünde sezon öncesi hazırlık maçı yaptı. Adeta 'Anadolu Derbisi'ni tüm Türkiye'ye izleten ve Süper Lig'e selam çakan iki takımın maçı hareketli başladı. Bursaspor'un yoğun baskısıyla başlayan mücadelenin 4'üncü dakikasında Sertaç Çam kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak tecrübeli futbolcu topu kalenin solundan az farkla auta gönderdi. Bu pozisyondan 1 dakika sonra da Sedat Cengiz'le gole yaklaşan yeşil-beyazlılar, rakip fileleri dakika 12'de sarstı. Sefa Narin'in uzaktan şutunda kaleci topu zorlukla çeldi. Topu önünde bulan Muhammet Demir ise skoru 1-0 yapan golü kaydetti.

ERTUĞRUL ERSOY FİLELERİ HAVALANDIRDI

Golden sonra da topun kontrolünü elinde tutan Bursaspor, defansında da zaman zaman açıklar verdi. Maçın 43'üncü dakikasında ise kalesinde ciddi tehlike atlatan Bursaspor, Anıl Atağ'ın üstünden aşırtılan topun auta çıkmasıyla rahat bir nefes aldı. Ancak maçın 45+2'nci dakikasında Deniz Keskin'in golüne engel olamayan Bursaspor, soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi. İkinci yarıya iyi başlayan Bursaspor, Ertuğrul Ersoy'un güzel golüyle yeniden öne geçti: 2-1. Bursaspor golden sonra birçok oyuncu değişikliği yaptı. Değişikliklere rağmen rakip alandaki baskısına devam eden yeşil-beyazlılar, Ertuğrul İdris Furat'la bir de net gol pozisyonunda yararlanamadı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Bursaspor maçı 2-1 kazandı.