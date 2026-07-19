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Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü
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Trendyol 1. Lig ekibi Bursaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa başladı. Teknik direktör Mustafa Er yönetiminde yapılan antrenmanlarda top kapma, pas, pres ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Düzce'de devam etti.

Sezon hazırlıklarının ilk etabını 15 Temmuz'da Bolu'da tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, dün Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girdi.

Yeşil-beyazlılar, dün akşam yapılan tek antrenmanı, teknik direktör Mustafa Er yönetiminde 5'e 2 top kapma, pas, pres ve dar alan oyunlarıyla tamamladı.

Futbolcular, sabah antrenmanına ise ısınma, açma-germe hareketleriyle başladı.

İdman, dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
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