Bursaspor durmuyor! Bu kez Fenerbahçe'nin eski yıldızına imza attırdılar

TFF 2. Lig ekibi Bursaspor, ara transfer dönemindeki çalışmalarını sürdürürken kadrosuna bir takviye daha yaptı.

EYÜP AKCAN BURSASPOR'DA

Yeşil-beyazlı ekip, Iğdır FK forması giyen Eyüp Akcan'ı renklerine bağladı. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Eyüp Akcan, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

DÖRDÜNCÜ TRANSFER OLDU

Daha önce Halil Akbunar, Baran Başyiğit ve Rahmetullah Berişbek transferlerini açıklayan Bursaspor, Eyüp Akcan hamlesiyle birlikte ara transfer dönemindeki 4. imzasını atmış oldu.

'BAŞARILAR DİLİYORUM'

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, yeni transferlere başarı dileyerek sürece katkı sağlayan kulübe teşekkür etti. Çelik, "Hoş geldin Eyüp kardeşim. Dün Rahmetullah, bugün sen; ikinize de başarılar diliyorum. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum; kardeş Iğdır Futbol Kulübü'nün değerli başkanı Cantürk Alagöz'e kulübüm adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.