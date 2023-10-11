Nedim Vatansever'le yollarını ayıran Bursaspor'da yeni teknik direktör Murat Sözkesen oldu. Sözkesen yönetiminde yeşil-beyazlı takım bugün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 9. haftasında deplasmanda konuk olacağı Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenmanla başladı. Yeşil-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Yeşil-beyazlılar antrenmanı dayanıklılık koşuları yaparak tamamladı. Murat Sözkesen de Bursaspor'la böylece ilk antrenmanını gerçekleştirmiş oldu. - BURSA