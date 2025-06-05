Bursaspor'da Kombine Satışları 30 Bine Ulaştı

Bursaspor'da Kombine Satışları 30 Bine Ulaştı
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Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, şubat ayında başlayan kombine satışlarının 30 bine ulaştığını açıkladı. Taraftara teşekkür eden Çelik, Doğu ve Güney Kale tribünlerindeki kombine koltukların tükendiğini, Kuzey Kale ve Batı tribünlerinde ise son 8.250 kombinenin kaldığını belirtti.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, şubat ayında başlayan kombine satışlarının bugün itibarıyla 30 bine ulaştığını açıkladı.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, kombine satışlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Şubat ayında başlayan satışların bugün itibarıyla 30 bine ulaştığını duyuran Çelik, taraftara teşekkür etti. Başkan Enes Çelik, Doğu (Maraton) ve Güney Kale (Teksas) tribünlerindeki tüm koltukların, geçtiğimiz sezonda olduğu gibi bu sezon da sadece kombine olarak satıldığı ve tükendiğini açıkladı.

Son 8.250 kombine kaldı

Çelik, Kuzey Kale ve Batı tribünü için ise satışta olan son 8 bin 250 kombine kaldığını söyledi. Başkan Çelik, taraftarın desteğine olan inancını yineleyerek bu rakamın da sezon başlamadan tükenmesini beklediklerini ifade etti. Çelik, "Kulübümüze olan sevginiz ve yönetimimize duyduğunuz güvenden dolayı şükranlarımı sunuyor, kombine satışlarının bayramda da online olarak devam edeceğini hatırlatıyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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