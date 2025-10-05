Haberler

Bursaspor'da İstifa Şoku: Teknik Direktör ve Sportif Direktör Görevden Ayrıldı

Bursaspor'da İstifa Şoku: Teknik Direktör ve Sportif Direktör Görevden Ayrıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor, son iki maçta aldığı mağlubiyetlerin ardından Teknik Direktör Adem Çağlayan ve Sportif Direktör Recep Bülbül'ün istifalarını kabul etti. Yönetim, yeni teknik direktör arayışına başladı.

Son iki maçta alınan mağlubiyetlerin ardından Bursaspor'da teknik direktör Adem Çağlayan ile sportif direktör Recep Bülbül istifa etti. Yönetim kurulu istifaları kabul etti.

Bursaspor'da teknik heyette önemli bir değişiklik yaşandı. Son haftalarda üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Adem Çağlayan ile sportif direktör Recep Bülbül, görevlerinden istifa etti.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik Direktör Adem Çağlayan ve Sportif Direktör Recep Bülbül'ün istifaları, yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Kendilerine bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür ederiz."

Son haftalarda düşüş

Yeşil beyazlılar, ligde oynadığı son iki maçta sahadan mağlubiyetle ayrılarak zirve yarışında yara almıştı. Bu sonuçların ardından yönetimle yapılan görüşmeler sonrasında teknik heyet değişikliğine gidildi. Bursaspor yönetimi, önümüzdeki günlerde takımın başına geçecek yeni teknik direktör için görüşmelere başlayacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış

Netanyahu'ya demediğini bırakmamış! İşte gündem olacak o cümle
İğrenç manzara Başkanı şoka uğrattı! 'Annene yedirir misin?' diye sordu, aldığı yanıt karşısında çıldırdı

"Annene yedirir misin?" diye sordu, aldığı yanıt karşısında çıldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Valiliği'nden 'Sumud aktivisti Erdem Özveren gözaltına alındı' iddialarına yalanlama

Sumud filosu aktivistiyle ilgili olay iddia! Valilikten açıklama var
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor

Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor! Binlerce kişi meydanlarda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.