Bursaspor'da İstifa Şoku: Teknik Direktör ve Sportif Direktör Görevden Ayrıldı

Son iki maçta alınan mağlubiyetlerin ardından Bursaspor'da teknik direktör Adem Çağlayan ile sportif direktör Recep Bülbül istifa etti. Yönetim kurulu istifaları kabul etti.

Bursaspor'da teknik heyette önemli bir değişiklik yaşandı. Son haftalarda üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Adem Çağlayan ile sportif direktör Recep Bülbül, görevlerinden istifa etti.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik Direktör Adem Çağlayan ve Sportif Direktör Recep Bülbül'ün istifaları, yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Kendilerine bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür ederiz."

Son haftalarda düşüş

Yeşil beyazlılar, ligde oynadığı son iki maçta sahadan mağlubiyetle ayrılarak zirve yarışında yara almıştı. Bu sonuçların ardından yönetimle yapılan görüşmeler sonrasında teknik heyet değişikliğine gidildi. Bursaspor yönetimi, önümüzdeki günlerde takımın başına geçecek yeni teknik direktör için görüşmelere başlayacak. - BURSA